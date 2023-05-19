Масштабная «калибровка» Украины длилась всю ночь

ВС РФ сегодня ночью нанесли множество ударов крылатыми ракетами и дронами по военной инфраструктуре в разных частях Украины. Били по складам, расположениям личного состава, стоянкам с техникой и средствам ПВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об атаке сообщают украинские телеграм-каналы и местные власти.

Начались удары с Черниговской области в полночь по московскому времени с налета «Гераней». Затем прилеты зафиксировали в Киевской области. Взрывы прогремели в Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Поражены объекты в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Позже ударам подверглась Ровенская область. Взрывы зафиксированы в Волынской области. Около пяти часов утра дроны камикадзе «Герань» долетели до Львова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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