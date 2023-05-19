российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 мая 2023, 06:22 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Масштабная «калибровка» Украины длилась всю ночь

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ сегодня ночью нанесли множество ударов крылатыми ракетами и дронами по военной инфраструктуре в разных частях Украины. Били по складам, расположениям личного состава, стоянкам с техникой и средствам ПВО.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об атаке сообщают украинские телеграм-каналы и местные власти.

Начались удары с Черниговской области в полночь по московскому времени с налета «Гераней». Затем прилеты зафиксировали в Киевской области. Взрывы прогремели в Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

Поражены объекты в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Позже ударам подверглась Ровенская область. Взрывы зафиксированы в Волынской области. Около пяти часов утра дроны камикадзе «Герань» долетели до Львова.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия,