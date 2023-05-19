«Все они имперцы!» – украинский посол в Германии призвал «бюргеров» избегать даже беглых российских либералов

Любые выходцы из России представляют угрозу украинской и европейской безопасности, в том числе русскоязычные немцы и бежавшие из РФ оппозиционные Кремлю либералы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире немецкой редакции «Радио Свобода» заявил посол Украины в ФРГ Алексей Макеев.

«Действительно немцы пытаются найти себе собеседников среди так называемой российской либеральной оппозиции, но мы со своей стороны им показываем, что оппозиция совсем не либеральная, и призываем немецких партнёров учитывать то, что очень много кто из представителей этой так называемой оппозиции в действительности являются такими же самыми имперцами, как и Путин и его окружение. И к нам начинают прислушиваться... Я им говорю: вы видели где-то в Германии, чтобы те оппозиционеры, которые якобы прогрессивные в своих взглядах, чтобы они пошли на демонстрацию протеста под российским посольством? Или те миллионы немецких граждан российского происхождения, чтобы они высказывались с осуждением этой геноцидальной войны Путина?», – вопрошал посол.

«В немецком обществе происходят очень важные изменения, мы подталкиваем их к этим изменениям и призываем избежать снова той же самой ошибки излишнего восторга Россией, а теперь российской так называемой либеральной оппозицией», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского дипломата.

Симферополь, Валентин Карамазов

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