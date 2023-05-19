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Пятница, 19 мая 2023, 07:49 мск

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В Крыму возобновили движение поездов

Движение поездов на участке Симферополь – Севастополь возобновлено в полном объеме. ОБ этом сообщил минтранс Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», утром 18 мая на перегоне Чистенькое – Почтовое с рельсов сошел состав с зерном. Причиной стал подрыв. На поврежденном участке временно было остановлено движение поездов. К полуночи пути восстановили.

«Возобновлено движение поездов на перегоне Чистенькое – Почтовое участка Симферополь – Севастополь.

Таким образом, все пригородные поезда, поезда дальнего следования, а также грузовые составы следуют согласно установленному графику движения», – заявили в республиканском минтрансе.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»

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