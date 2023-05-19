Аксенов: Инфраструктура Крыма надежно защищена ПВО

Крупные инфраструктурные и оборонные объекты Крыма надежно прикрыты противовоздушной обороной. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Аксенов признал, что полностью перекрыть воздушное пространство над полуостровом от прилетов невозможно.

«К сожалению, не все объекты гражданской инфраструктуры сегодня средствами ПВО есть возможность защитить. Надеюсь, что удача и та работа, которая была сделана, позволит нам, в том числе от обстрелов и от дронов, налёты предотвратить.

Но для самых главных ключевых объектов достаточно. На крупные объекты инфраструктуры, прежде всего, военные объекты, топливной энергетики, – сказал глава РК. – Я лично отвечаю, в том числе, и за фортификационные укрепления, и лично за подготовку по выходным добровольческих подразделений. Знаю, что сил хватит более чем. На сегодняшний день и сама география, и рельеф, и структура полуострова позволяет говорить, что ни одна бандеровская сволочь на полуостров не ступит, это 100%».

Симферополь, Олег Яковенко

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