Движение грузовиков по Крымскому мосту пока не откроют

Начало движения грузовиков по Крымскому мосту пришлось отложить. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», – сообщил вице-премьер.

Ограничения распространяются как на машины с грузом, так и на пустые грузовики.

Хуснуллин напомнил, что перевозчики могут воспользоваться гарантированным сухопутным коридором через новые российские регионы. Кроме того, отдельные группы товаров можно перевозить через Керченскую паромную переправу.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»