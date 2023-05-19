Движение грузовиков по Крымскому мосту пока не откроют

Начало движения грузовиков по Крымскому мосту пришлось отложить. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», – сообщил вице-премьер.
Ограничения распространяются как на машины с грузом, так и на пустые грузовики.
Хуснуллин напомнил, что перевозчики могут воспользоваться гарантированным сухопутным коридором через новые российские регионы. Кроме того, отдельные группы товаров можно перевозить через Керченскую паромную переправу.
Керчь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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