Подрыв железной дороги в Крыму признали терактом

Подрыв железнодорожных путей в Крыму признали терактом.
Как уже сообщал «Новый День», утром 18 мая на перегоне Чистенькое – Почтовое в Симферопольском районе сошли с рельсов 8 вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Как выяснилось, авария произошла в результате «вмешательства посторонних лиц», подорвавших рельсы.
Расследованием проишествия занялось ФСБ. РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту террористического акта.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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