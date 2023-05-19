Подрыв железной дороги в Крыму признали терактом

Подрыв железнодорожных путей в Крыму признали терактом.

Как уже сообщал «Новый День», утром 18 мая на перегоне Чистенькое – Почтовое в Симферопольском районе сошли с рельсов 8 вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Как выяснилось, авария произошла в результате «вмешательства посторонних лиц», подорвавших рельсы.

Расследованием проишествия занялось ФСБ. РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту террористического акта.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»