В Крыму могут ввести систему видеонаблюдения за железнодорожными путями

В Крыму могут ввести систему видеонаблюдения за железнодорожными путями – об этом заявили в министерстве транспорта республики.

Как уже сообщал «Новый День», утром 18 мая на перегоне Чистенькое – Почтовое в Симферопольском районе из-за подрыва рельсов с путей сошли 8 вагонов грузового состава, перевозившего зерно. Происшествие признали терактом. Расследование ведет ФСБ.

По итогам будет выработан комплекс мер для обеспечения максимальной безопасности всех участков железнодорожного пути на территории Республики Крым.

Уже сейчас увеличено количество обходов железнодорожных путей с целью визуального осмотра.

«А далее, по итогам произведенных мероприятий, будут предприняты дополнительные меры. Как вариант рассматривается установка определенного видеонаблюдения», – сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

Симферополь, Олег Яковенко

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