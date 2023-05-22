В столице Крыма произошел мини-блэкаут

В Симферополе полностью восстановили энергоснабжение.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 мая 2023 года в 22:49 произошло технологическое нарушение линии 110 кВ. В результате были частично обесточены абоненты в крымской столице и Симферопольской столице. Отключенная нагрузка составила 42 МВт.
К 3 часам ночи сотрудники ГУП «Крымэнерго» восстановили поврежденные сети.
Сейчас энергоснабжение осуществляется в обычном режиме.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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