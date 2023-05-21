Вашингтон разрешил Зеленскому бомбить Крым американскими ракетами

США дали добро Украине для нанесения ударов по Крымскому полуострову американским оружием.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Пентагон взял слово с Киева не использовать ракеты США по территории России, а полустров, с точки зрения Вашингтона, – «украинский».

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. Но мы считаем, что Крым – это Украина», – сказал Салливан.

Симферополь, Валентин Капустин

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