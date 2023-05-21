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Воскресенье, 21 мая 2023, 23:16 мск

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Лидеры африканских стран приедут в Москву и Киев – Associated Press

Фото: Официальный сайт Африканского союза

Африканские лидеры в июне посетят Москву и Киев, «чтобы провести переговоры с Зеленским и Путиным по урегулированию украинского конфликта».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Associated Press.

Также планируется обсудить вопрос облегчения прохождения большего количества зерновых грузов из Украины и обмен пленными.

Утверждается, что Путин и Зеленский «согласились принять делегации». Переговоры также одобрены Соединенными Штатами, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, Африканским Союзом и Китаем.

Симферополь, Валентин Карамазов

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