Украинский беспилотник атаковал и поджёг административное здание в Белгородской области

В Белгородской области украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ЧП в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы на месте. Приступают к тушению», – написал губернатор.

Симферополь, Валентин Карамазов

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