Запад ещё продолжает говорить о каком-то «геополитическом поражении России на Украине», однако уже замолчал о военных победах Киева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Когда ещё не было активного миротворчества, и Америка вела себя немножко по-другому, действовал нарратив: «Россия войну проигрывает, поэтому нужно сделать всё для того, чтобы Украина победила на поле боя». Сейчас нарратив меняется: да, Россия проиграла, но не в военном плане, а глобально проиграла – геополитически, стратегически, планы Путина потерпели поражение... Но речь уже не идёт о военном поражении, а, стало быть, уже не идёт речь о полноценной военной победе Украины. В западной прессе уже много скепсиса, что может быть освобождён Крым и все оккупированные территории», – сказал он.

«Кроме того, демонстрируются всякого рода утечки из глубин украинской власти, которые тоже выражают определённый скепсис, что в этом году можно освободить всё», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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