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Понедельник, 22 мая 2023, 01:27 мск

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В Киеве заподозрили Зеленского в неверии в успех наступления

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский лихорадочно подгадывает момент начала большого наступления и испытывает неуверенность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Пока нет наступления, а я думаю, что его, по крайней мере, не будет до саммита НАТО. Большого наступления до саммита НАТО в июле. Почему? Потому что, если есть уверенность, что оно может быть успешным, наступление украинское, тогда до саммита. А если нет уверенности, что оно может быть успешным? Если мы видим, что Россия тоже эшелонированную оборону построила, окопались и так далее. Так что, идти на заведомо неудачный результат перед саммитом НАТО?», – задался он вопросом.

«Тогда вообще скажут: «Ну, не получается, тогда давайте, садитесь за стол переговоров». Если есть уверенность, что будет военный успех, тогда надо под саммит НАТО», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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