С профессиональной военной точки зрения у ВСУ нет никаких шансов на успешное наступление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил израильский обозреватель, бывший глава спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми.

«Если относиться к обещанному украинскому наступлению профессионально, не слушая политиков и невежд, то ВСУ, которые могут воевать – это порядка ста тысяч. У этой группировки – порядка четырёхсот танков. Всё это находится на фронте протяжённостью в тысячу километров. Чтобы начать наступление, необходимо большое количество танков. И наступление всегда должно происходить в два этапа, иначе оно абсолютно бессмысленно», – отметил он.

«Первое – это сосредоточить достаточно огневой мощи для того, чтобы прорвать фронт. Второе – должны быть дополнительные силы, чтобы они устремились в этот прорыв, и развивали наступление. Для этого нужны – очень большие силы», – подчеркнул эксперт.

«А украинским силам противостоит российская военная группировка. Это тысяча восемьсот танков, то есть – в четыре раза больше. Российская система обороны сейчас совершенно другая. Раньше не было системы обороны, были очаги обороны, а системы не было. Поэтому через неё можно было «просочиться». Это то, что было в Харькове и в Херсонской области», – напомнил он.

«А сегодня, на протяжении всей тысячи километров линии фронта – глубоко эшелонированная линия обороны, с бетонными укреплениями. Всего там находится порядка пятисот тысяч российских войск. То есть, украинские войска не могут создать достаточное численное или огневое превосходство. Количество российской артиллерии превосходит украинскую – в десять раз, огневой мощи у России примерно в восемь раз больше», – приводит слова Кедми «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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