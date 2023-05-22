В Крыму и Запорожской области планируют собирать комбайны

В Крыму и Запорожской области создадут единую базу по ремонту сельскохозяйственной техники. Вопрос кооперации обсуждают промышленники двух регионов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Запорожской области Юрий Гуськов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», площадки предлагается организовать в Мелитополе и Бердянске. На первом этапе там планируется ремонтировать сельхозтехнику, на втором – начать собственное производство комбайнов.

«Компетенции промышленности Запорожской области и Крыма позволяют совместно это сделать», – заявил Гуськов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»