Эксперты оценили перспективы турсезона в Крыму

Власти Крыма продолжают демонстрировать оптимизм по поводу туристического сезона.

Например, глава министерства туризма РК Вадим Волченко уверен, что сезон ожидается оживленным.

«Реальная загрузка отелей на майские праздники составила от 40% до 90%. Майские показатели являются лакмусовой бумагой курортного сезона. Учитывая показатели, мы ждем большое количество гостей в этом сезоне», – заявил чиновник, добавив, что особенность текущего года – короткое плечо бронирования, всего 2-3 недели.

Иной точки зрения придерживаются в Российском союзе туриндустрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проанализировав ситуацию с бронированием, специалисты отметили, что перспективы курортного сезона нерадужны.

«В среднем на лето забронировано от 5% до 30% номеров. И то это не оплаченные путевки, а предзаказы, которые в любой момент можно отменить», – цитируют «Известия» главу Российского союза туриндустрии в Крыму Бориса Зелинского.

В качестве примера Зелинский привел программу «Крымская кругосветка», которую организуют на майских праздниках: в прошлом году программой воспользовались 400 человек, в этом году – 1.

Отели Крыма сейчас выживают в основном за счет местных жителей, путешествующих в выходные и праздники. При этом, крымчане предпочитаю, в основном, Ялту.

А в других частях полуострова гостиницы открываться не торопятся.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»