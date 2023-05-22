В Крыму судебный пристав поставила взяточничество на поток

Судебный пристав-исполнитель из Бахчисарайского района подозревается в совершении ряда должностных и коррупционных преступлений.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, за взятки в размере 25 тысяч рублей судебный пристав-исполнитель освобождала от исправительных работ осужденных. На основании сфальсифицированных документов она завершала исполнительные производства, отменяя назначенные меры принудительного исполнения и ограничения.
Уже установлено 38 подобных эпизодов.
Следователи предъявили приставу обвинение в получении взяток в крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге.
Женщина вину признала и активно сотрудничает со следствием.
По ходатайству следователя Бахчисарайский районный суд отстранил пристава-исполнителя от занимаемой должности.
Симферополь, Лиана Макоба
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