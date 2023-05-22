Ученые заявили о необходимости усилить охрану исторических памятников в Крыму

В Крыму необходимо усилить охрану объектов культурного наследия и исторических памятников.

Об этом заявил завкафедрой археологии и всеобщей истории Института «Таврическая академия» КФУ им. Вернадского Александр Герцен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму насчитывается около 5 тысяч объектов культурного наследия. Но, по словам Герцена, «к истории у нас не всегда относятся с должным уважением с точки зрения охраны памятников».

Ученый привел в пример плато Мангуп, на котором 6 веков назад располагалась столица княжества Феодоро – последнего осколка Византии.

«Считается, что 29 мая 1453 года – день крушения Византии как империи – связанно с падением ее столицы Константинополя, который сопротивлялся два месяца. Но наш Мангуп продержался в три раза дольше – полгода. И там полностью сохранились два поля боя, не тронутые новостройками и сельскохозяйственными работами, – цитирует Герцена РИА Новости Крым. – Все, что там было в период осады, осталось в земле и находит отражение в археологических материалах. Можно видеть реальные следы тех событий и узнавать историю не по книгам, рассказам и догадкам, а изучая материальную культуру, пока грабители не добрались к этому».

Территория плато превышает 300 гектаров по подножью, и этот огромный участок контролирует всего 1 смотритель.

По словам Герцена, нужны дополнительные средства для того, чтобы обеспечить памятникам эффективную охрану. А пример следует брать с природных заповедников.

«У нас природу охраняют более рачительно и рьяно, чем памятники истории и культуры. Хотя природа имеет способность к самовосстановлению, а памятники истории и культуры, они если разрушаются, то бесследно», – подчеркнул ученый.

Симферополь, Лиана Макоба

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