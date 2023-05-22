В Севастополе требуют плату за отопление подъездов, в которых отсутствуют батареи

В Севастополе несколько лет не могут разобраться со счетами за отопление подъездов, в которых отсутствуют батареи.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», в большинстве многоквартирных севастопольских домов нет отопления – где-то батареи не поставили во время строительства, где-то они давно забились и не работают, где-то старые батареи демонтировали, а новые не поставили.

Тем нем менее, ГУП «Севтеплоэнерго» регулярно выставляет горожанам счета за отопление подъездов.

Вопрос был поднят еще в 2019 году. Тогда губернатор Михаил Развожаев объяснял, что соответствующие строки в ежемесячных счетах появились в связи с новыми общероссийскими правилами оплаты теплоэнергии. При этом градоначальник признал, что в Севастополе сложилась специфичная ситуация, и заявляло необходимости провести инвентаризацию общедомового имущества и провести точные расчеты, сколько тепловой энергии вырабатывают батареи в подъездах там, где они есть.

Но то ли губернатор высказался не достаточно ясно, то ли он сам забыл об этой проблеме, то ли по какой-то другой причине за прошедшие 4 года ситуация не изменилась. Тему вновь подняли на конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. И, судя по формулировке, подвижек нет никаких.

Между тем, горожане крайне возмущены ситуацией.

«В моем доме стояки и батареи отсутствуют с момента строительства. Во всем подъезде – отопление от котлов. Но это не мешает представителям Севтеплоимелово утверждать в суде, что отопление моего подъезда идет от квартир соседнего. Т.е. через 4-5 стен!», – возмущается один из севастопольцев, отмечая: у большинства управляющих компаний нет проектов домов и они не подавали в «Севтеплоэнерго» сведения о том, есть ли в подъездах батареи.

Представители ГУПА, в свою очередь, заявляют: мы считаем что они есть.

«Я живу в десятиэтажном доме по улице Шевченко, – рассказывает другая горожанка. – Дом сдан в эксплуатацию в 1992 году. Батареи отопления в подъездах у нас есть, но отопление в них отсутствует с 1992 года! Однако с нас взыскивают плату за отопление подъездов. Обращались в Севтеплоэнерго, а они говорят, чтобы мы сами ремонтировали трубы. В доме живут почти все пенсионеры, и у нас нет денег, чтобы ремонтировать трубы. Дом кооперативный, и мы – собственники квартир – провели общее собрание и отказались от отопления подъездов. Но «Севтеплоэнерго» продолжает начислять плату за отопление подъездов».

Севастополь, Лиана Макоба

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