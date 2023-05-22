Лето в Крыму обещает быть дождливым

Июнь в Крыму обещает быть теплым и влажным. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», климатическая норма грядущего месяца на полуострове составляет около +20 градусов, а количества осадков – 55-60 мм.

По словам Тишковца, среднемесячная температура воздуха в Крыму в июне будет на 0,5 – 1 градус выше нормы. Исключение составляет только Южный берег, где погода будет сопоставима со средними многолетними значениями.

Количество осадков тоже ожидается выше нормы – на 10% – 30%. Июль тоже прогнозируется дождливым.

Симферополь, Лиана Макоба

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