Переданные Киеву F-16 будут базироваться на Украине – Пентагон

Истребители F-16 после поставок Киеву будут базироваться на территории Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

Таким образом, министр опроверг версию о том, что самолёты, «в целях безопасности», будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО. Чаще всего подразумевалась Польша.

Фрэнк Кендалл добавил, что предстоящая передача Западом Украине самолётов F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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