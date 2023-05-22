Переданные Киеву F-16 будут базироваться на Украине – Пентагон

Истребители F-16 после поставок Киеву будут базироваться на территории Украины.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.
Таким образом, министр опроверг версию о том, что самолёты, «в целях безопасности», будут базироваться и взлетать с территории одной из стран НАТО. Чаще всего подразумевалась Польша.
Фрэнк Кендалл добавил, что предстоящая передача Западом Украине самолётов F-16 кардинально не изменит ход боевых действий в пользу Киева.
Симферополь, Валентин Карамазов
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