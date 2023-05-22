В подконтрольных американским властям украинских изданиях появляются статьи, обвиняющие президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны с Россией. Это говорит о том, что Вашингтон заранее готовится к провалу на Украине и будет выставлять виновным главу украинского государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Андрей Золотарев.

«Пока никто не обратил внимания, – в издании «Украинская правда» появилась статья не многим известного автора Александра Зинченко. А, ведь, «Украинская правда», как и «Вашингтон пост» – это «Правда на Потомаке» [река в Вашингтоне], а это – «Правда на Днепре», которая контролируется господином Томашем Фиалой (соросовский назначенец – прим.«НД»). Я думаю, там ничего случайно не появляется», – отметил он.

«Вот, появляется статья, в которой прямо говорится, что не был бы Зеленский, а был бы Порошенко или Тимошенко, не было бы войны. Война вешается на президента. Я думаю, если пойдет речь и дальше о заморозке конфликта, еще и зраду (предательство) повесят», – приводит «ПолитНавигатор» слова эксперта.

«То есть, начинают потихоньку приоткрывать окно Овертона, как говорится. У меня очень серьезные опасения, что те, кого косплеит сегодня команда президента, они будут спустя некоторое время с радостью рвать, клеймить – это вопрос времени. Высока такая вероятность, что Владимиру Александровичу не дадут уйти героем», – заключил Золотарёв.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»