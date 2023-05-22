В Сочи «посыпались» цены на отели

На главном Черноморском курорте России отмечается значительное снижение цен на отели и гостиницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стоимость проживания традиционно снижается после майских праздников. Однако в текущем году скидки на размещения в конце мая – начале июня доходят до 50%, а в некоторых отелях – до 60%.

Любопытно, что тренд распространяется и на высокий сезон: в некоторых местах размещения цены на июль по сравнению с январем снизились в 2 раза.

Речь, в первую очередь, о гостиницах категории 3 – 4 звезды.

«Пятизвездочные пока держат прайсы на прежнем уровне», – цитирует Турдом руководителя туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

Основная причина происходящего – в «перегретых» ценниках в начале года. На фоне проблем основного конкурента – Крыма –отельеры Сочи явно переоценили спрос новогодних и майских праздников.

При этом многие позволяли бронировать места на весну и даже на лето без предоплат. В итоге потенциальные туристы бронировали сразу несколько отелей, что создало ощущение ажиотажного спроса. Однако сейчас началась волна отказов: у кого-то изменились планы, кому-то не нравится общая сумма отдыха и так далее.

По словам представителей сферы, сейчас сочинские отели могут менять цены по несколько раз в день, чтобы «нащупать» реальный тариф, по которому пойдут активные продажи.

Сочи, Лиана Макоба

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