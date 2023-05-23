Севастополец прятал боевую гранату в своей кровати

Сотрудник Крымской железной дороги прятал в своей кровати лимонку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина работает составителем поездов в Севастополе. Однажды он нашел недалеко от путей гранту Ф-1 с тротилом. Вызывать спецслужбы не стал, а находку принес домой и спрятал в ящик своей кровати.

Но то ли по дороге кому-то проболтался, то ли кто-то видел, как он несет гранату не правоохранителям, и сообщил в ФСБ.

Оперативники нашли лимонку среди наволочек и простыней, пишет telegram-канал Mash на волне.

За неуместную бережливость севастопольцу присудили 2 года лишения свободы условно и штраф в размере 5 тысяч рублей.

Севастополь, Лиана Макоба

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