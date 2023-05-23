Глава Крыма озвучил новый срок завершения Соборной мечети

Соборную мечеть в Симферополе должны открыть для посещения осенью текущего года. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

Проект оценен в 3,5 млрд рублей. Строить предполагалось на пожертвования. Открыть мечеть собирались в апреле 2020 года, однако довольно быстро точную дату называть перестали, подтверждая только год – 2020 и заявляя, что в целом комплекс готов на 60%. Но комплекс так и не открыли.

18 марта 2021 года заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов во время общения президента с жителями Крыма сообщил, что строительство близится к завершению, ведутся отделочные работы, и пригласил Путина принять участие в церемонии открытия мечети. Президент согласился и через пару месяцев поручил правительству РФ и властям Республики Крым помочь в завершении строительства. Отчитаться о выполнении поручения было необходимо до 1 октября. А предполагаемый срок открытия мечети назначили на 2022 год.

Однако опять не случилось. В феврале текущего года председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений РК Айдер Типпа заявил, что основные работы планируют закончить к июню 2023 года.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал скорее завершить объект.

«На заседании Совета по межнациональным отношениям под руководством Главы государства был озвучен вопрос окончания строительства Соборной мечети в Симферополе. Пообщался с учредителями – завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре этого года», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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