В Крыму чиновники проворачивали махинации с землей

В Бахчисарае чиновники проворачивали махинации с землей. Доказано 18 эпизодов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в 2015 году заведующий Бахчисарайским районным отделом Госкомрегистра и начальник архивного отдела администрации Бахчисарайского района

создали группу из числа бывших подчиненных или действующих специалистов в области землеустройства, располагавших сведениями о наличии на территории Бахчисарая и Бахчисарайского района земельных участков, право собственности на которые органами местного самоуправления никому не передавалось.

В результате деятельности преступной группы в период 2016 по 2018 годы при регистрации права собственности на аффилированных лиц из собственности муниципальных образований Бахчисарайского района выбыло более 80 участков кадастровой стоимостью, превышающей 63 млн рублей. Еще на один участок им не удалось получить, так как их деятельность была пресечена оперативниками УФСБ и УЭБиПК.

По ходатайству следствия суд наложил арест на присвоенные земельные участки для решения вопроса возврата законному собственнику – муниципалитетам. Арестовано и имущество обвиняемых.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении семи фигурантов завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Симферополь, Лиана Макоба

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