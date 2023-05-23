Что вдруг? В Крыму отмечается рост цен на бензин

В Крыму отмечается рост цен на автомобильное топливо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в период майских праздников, когда наблюдается определенный приток туристов и цены ожидаемо ползут вверх, бензин марки АИ-92 в Крыму можно было приобрести по цене 51,37 рубля за литр, а в Севастополе – 51,38 рубля, то сейчас его предлагают покупать за 52,75 – 52,80 рубля. Марка АИ-95 подорожала с 56,68 до 6 рублей, АИ-98 – с 66,44 до 69 рублей за литр.

«Как-то незаметно в Крыму бензин подорожал на пару рублей. Цена на нефть и доллар плюс – минус на месте. Работа моста тоже, судя по всему, не цену не влияет», – отмечает telegram-канал «Инцидент Крым Севастополь». И интересуется, какое на этот раз найдется объяснение происходящему.

Симферополь, Олег Яковенко

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