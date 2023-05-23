В Крыму начали выпускать аналоги Coca-Cola и Pepsi

В Крыму начали выпускать безалкогольные напитки, аналогичные Coca-Cola и Pepsi.

Как уже сообщал «Новый День», компании Pepsi и Coca-Cola Hellenic Bottling Company прекратили работу в России летом прошлого года. Крымские производители решили занять освободившуюся нишу и усовершенствовали рецепты.

Особо подчеркивается, что в крымских напитках нет химических составляющих и искусственных заменителей сахара – используются только натуральные компоненты.

Пока новая крымская газировка распространяется только на полуострове, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Судак, Лиана Макоба

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