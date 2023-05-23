Волна насилий: на Украине требуют формирования отдельных ж/д вагонов для женщин

«Укрзализныця» (железные дороги Украины) отреагировала на общенациональный флешмоб в соцсетях, в котором женшины потребовали создать отдельные для себя вагоны, так как они боятся ездить с мужчинами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение содержит видеоролики со сценами насилия и рукоприкладства со стороны мужчин.

Однако «Укрзализныця» рассматривает возможность введения только женских купе. Об этом говорится в Tg-канале компании.

Кроме того, в ведомстве добавили, что сначала «необходимо разработать IT-решения, внести изменения в нормативные акты и проконсультироваться с юристами».

«Как женщина и мама понимаю, что иногда возникают нюансы во время долгой дороги по железной дороге, которые удобнее решать, когда рядом с тобой женщины. Поэтому уже давно приветствую идею по пилотному запуску в вагонах – купе только для женщин», – попыталась оседлать волну женского гнева депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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