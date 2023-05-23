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Вторник, 23 мая 2023, 19:36 мск

Новости Крым

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Украинская разведка обещает новые диверсии на Крымской ж/д

Пока Крым остаётся российским, Украина будет совершать диверсии на полуострове, в том числе и на железной дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представителя ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«В Крым должна вернуться украинская власть. А до того времени – всё, что содействует оккупационным силам и оккупационному корпусу: содействует перевозке оружия, личного состава, конечно, время от времени будет сходить с рельсов и будут происходить разнообразные приключения. И это абсолютно логичное и закономерное развитие событий», – приводит слова Юсова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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