Украинская разведка обещает новые диверсии на Крымской ж/д

Пока Крым остаётся российским, Украина будет совершать диверсии на полуострове, в том числе и на железной дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил представителя ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«В Крым должна вернуться украинская власть. А до того времени – всё, что содействует оккупационным силам и оккупационному корпусу: содействует перевозке оружия, личного состава, конечно, время от времени будет сходить с рельсов и будут происходить разнообразные приключения. И это абсолютно логичное и закономерное развитие событий», – приводит слова Юсова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»