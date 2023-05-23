В Крыму вынесли приговор организатору и исполнителю неудавшегося убийства

В Крыму вынесли приговор организатору и исполнителю убийства предпринимателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с ноября 2021 года по январь 2022 года житель Алушты разрабатывал план по убийству предпринимателя. Для этого он нашел исполнителя, предложив денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей. В качестве аванса передал знакомому 400 тысяч рублей, пообещав остаток заплатить после реализации плана.

Преступление не было доведено до конца, так как сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и ОБОП УУР МВД по Республике Крым задержали подельников на территории Белогорского района.

В ходе расследования уголовного дела при проведении обыска в доме одного из обвиняемых был изъят порох.

Во время расследования было допрошено более 20 свидетелей, проведено свыше 15 экспертиз.

Сегодня суд признал мужчин виновными в инкриминируемых преступлениях и приговорил к наказаниям в виде 8 лет 2 месяцев и 6 годам 8 месяцам лишения свободы соответственно, которые они будут отбывать в исправительной колонии строго режима.

Симферополь, Олег Яковенко

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