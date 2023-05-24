Крымский мост временно закрыт – об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает коррепсондент РИА «Новый День», сегодня утром жители Керчи увидели столб белого дым в районе моста. Однако к 10:30 дым рассеялся – мост оказался на месте и в целости. А дым пустили в ходе учений.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, – пояснил ситуацию Сергей Аксенов. – Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации».

Симферополь, Лиана Макоба

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