Аксенов объявил о национализации квартиры Зеленских

Власти Крыма приняли решение национализировать квартиру Зеленских в Ялте.

Как уже сообщал «Новый День», в 2013 году жена будущего президента Елена Зеленская приобрела 130-метровый пентхаус в ЖК «Император» в Ливадии (в 150 метрах от царского дворца). После перехода Крыма в состав России все права собственности, возникшие во время украинского периода полуострова, автоматически были признаны действительными в рамках законодательства РФ.

Сами Зеленские с 2014 года в Крыму не появлялись, но коммунальные счета за свою крымскую недвижимость оплачивают исправно.

Например, в декабре 2022 года Елена Зеленская перечислила коммунальщикам 100 тысяч рублей. Этих денег хватит до августа.

За квартирой присматривает мать одного из украинских депутатов, живущая в Крыму.

Вопрос о квартире Зеленских неоднократно поднимался в ходе обсуждения возможности национализации имущества украинских олигархов в Крыму. Эта работа началась в конце октября, и на сегодняшний день национализировано уже более 500 объектов. Квартиры Зеленских в этом списке нет.

В марте текущего года глава РК Сергей Аксенов заявил, что квартиру отдадут либо малообеспеченной, либо многодетной семье. Но в подробности тогда вдаваться не стал.

И вот сейчас глава Крыма сообщил, что жилплощадь Зеленских в Ливадии вносят в список для национализации.

Кроме того, планируется национализировать ряд крупных винодельческих предприятий, банковских структур, а также здание в Симферополе, ранее принадлежавшего меджлису крымско-татарского народа (запрещен в РФ).

Напомним, первые аукционы по продаже национализированного имущества планируется начать осенью текущего года.

Ялта, Лиана Макоба

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