Крым накроют сильные ливни – объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РК, сегодня во второй половине дня и 25 мая на полуострове ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град.

Такие погодные условия могут спровоцировать возникновение чрезвычайной ситуации и аварии на объектах энергетики и ЖКХ, а также на дорогах.

Симферополь, Лиана Макоба

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