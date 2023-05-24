В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров запрещенной организации

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в участии в деятельности запрещенной экстремистской религиозной организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, установлено, что с 2019 года мужчина принимал активное участие в деятельности севастопольской ячейки религиозной организации «Свидетели Иеговы»*, в отношении которой Верховным Судом Российской Федерации в 2017 году принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Мужчина занимался незаконной организацией собраний, на которых изучались религиозные материалы, а также пропагандировал экстремистские идеи в сети Интернет.

По месту сбора адептов организации и месту жительства задержанного проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъята запрещенная литература и иные материалы, подтверждающие преступную деятельность.

В рамках следствия будет установлена возможная причастность к незаконной экстремистской деятельности иных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

*Запрещена в России

Симферополь, Олег Яковенко

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