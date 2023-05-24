В Крыму отправили в отставку уполномоченного по правам человека

В Крыму отправили в отставку уполномоченного по правам человека Ларису Опанасюк. Соответствующее решение принял сегодня Госсовет республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Опанасюк с 28 февраля 2014 года занимала должность вице-премьера – руководителя аппарата Совмина РК.

На пост омбудсмена была назначена 27 ноября 2019 года. Ее полномочия истекают сегодня. Официальная версия: Опанасюк увольняется по собственному желанию и после консультаций с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой.

Симферополь, Олег Яковенко

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