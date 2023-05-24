Выбор крымчан был свободным – Марин Ле Пен

Лидер французских правых и экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что в марте 2014 года «жители Крыма свободно выразили свое желание посредством голосования быть частью России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом она сказала во время дискуссиии на тему украинского кризиса.

Поэтому, подчеркнула она, Крым можно считать легитимной частью России.

«У меня есть собственные впечатления от поездок в Крым, где я много общалась с его жителями и могла констатировать, что они гораздо больше чувствуют себя частью России», – отметила Ле Пен.

Симферополь, Иван Капустин

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