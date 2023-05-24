Сохранение текущего положения вещей на Украине, как во времена «Руины» XVII века, когда за «незалежность» приходится терпеть подобные лишения и влачить нищенское существование, приведёт к тотальному разрушению общества.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве завил украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, стране будет лучше войти в состав «других государственных объединений», однако, каких именно, он не уточнил.

«Если у нас будет сохраняться этот сценарий катастрофы а-ля Руины XVII века, то лучший даже сценарий – включение в состав других государственных объединений. Только потому, что он хоть как-то что-то гарантирует, доступ к материнским национальным структурам лучше гарантирует, но этот сценарий очень плохой, но когда ты выбираешь между жизнью и смертью, – окей», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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