ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Севастополь

Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – заявил градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

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