ВСУ предприняли очередную попытку атаковать Севастополь

Украина предприняла очередную попытку атаковать Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь. В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили 2 БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.
Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», – заявил градоначальник.
Севастополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube