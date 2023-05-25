В Крыму утвердили новый список национализируемого имущества украинских олигархов

Госсовет Крыма утвердил новый список имущества украинских олигархов и иностранных бизнесменов для перевода в собственность РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый перечень состоит из 57 пунктов. С

реди национализируемых объектов винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», принадлежащее гражданину Кипра и одном из 100 богатейших людей Украины Вадиму Ермолаеву, и ЧАО «УКСНАБ», выпускающее промышленное холодильное и вентиляционное оборудование (принадлежит украинскому бизнесмену Игорю Гуменному). На каждом из этих предприятий работает по 500 человек.

В список также вошли солнечные электростанции, управляемые группой компаний «Солар», зарегистрированной на Кипре; действующее сельхозпредприятие «Семисотка и Компания» (принадлежит соратникам экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова); неработающее АО «Ялтинский хладокомбинат» (бенефициар – гражданин США Леон Зельдович зарабатывал, сдавая в аренду складские помещения).

Без многочисленных торговых площадей останется депутат Киевского городского совета Игорь Баленко (в числе прочего ему принадлежит здание бывшего супермаркета «Фуршета» в Симферополе) и экс-министр экономики Украины Арсений Яценюк, сдающий в аренду «торговые метры» в ялтинском комплексе «Скай плаза». Перейдет в крымскую собственность и действующий детский лагерь «Кипарис» в Алуште, принадлежащее украинскому предприятию Тяжавтотранс.

Кроме того, в список включено здание меджлиса крымско-татарского народа (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ). Это бывшее заводоуправление, расположенное на улице Шмидта в Симферополе. Кстати, в апреле 2015 года Арбитражный суд Крыма принял решение об изъятии здания в пользу государства как объекта культурного наследия. Почему его снова пришлось национализировать, не уточняется.

Наконец, принято решение национализировать квартиру жены президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Ее уже передали в муниципальную собственность Ялты. В марте текущего года глава РК Сергей Аксенов обещал передать эти помещения малоимущей или многодетной семье. Теперь заявляется, что квартиру продадут.

Симферополь, Мирослава Мельник

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