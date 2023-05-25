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Четверг, 25 мая 2023, 09:59 мск

Новости Крым

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Украинский дрон сбили в Бахчисарайском районе

Один из украинских беспилотников сбили сегодня в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня ночью ударные дроны ВСУ атаковали Севастополь: 2 сбили в районе Качи, остальные заглушили и посадили.

По данным Shot еще одни беспилотник был сбит в 20 км восточнее от места этих событий. Судя по всему, дрон целился в водонасосную станцию. Никто не пострадал.

Бахчисарай, Мирослава Мельник

© 2023, РИА «Новый День»

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