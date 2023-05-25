Мужчин, покинувших страну, непременно накажут – глава МВД Украины

Всех мужчин, которые во время мобилизации выехали за границу незаконно, накажут по возвращении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, уже разрабатывается соответствующий законопроект. Сейчас никакое наказание за это не предусмотрено.

«Но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешедших границу... Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан, как минимум, за границу», – пригрозил он, умолчав, что готовятся и уголовные статьи.

Симферополь, Валентин Карамазов

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