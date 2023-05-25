В Крыму за плохую уборку наказали министра и мэра

Министр ЖКХ Крыма и глава Феодосии получили выговоры за плохую уборку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов провел совещание о проблемных вопросах муниципальных образований в Республике Крым.

«Муниципалитеты набрали хороший темп работы, однако с поставленными задачами справляются не все, – заявил Аксенов. – Принято решение объявить выговоры министру жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергею Донцу и главе администрации города Феодосии Владимиру Попенкову».

Глава Крыма добавил, что до 1 июня все руководители муниципалитетов должны распределить территории между ответственными лицами.

«Если позволяют доходы местных бюджетов, для проведения уборки муниципалитеты могут нанимать частных подрядчиков. Вместе с тем, нужно провести работу с жителями частного сектора и определить единый норматив по содержанию прилегающих территорий», – распорядился Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

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