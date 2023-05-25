Леонид Брежнев лишён звания «Почётный гражданин города Киева» – вместе с вьетнамским революционером

Киевский горсовет на сегодняшнем пленарном заседании отказал бывшему генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу в праве оставаться почётным гражданином украинской столицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за принятое решение проголосовали большинством голосов.

«Киевский городской совет лишил сегодня звания «Почетный гражданин города Киева» советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева, а также еще пятерых человек, которые были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии бывшего СССР или связаны с органами КГБ. За соответствующее решение проголосовали 82 депутата.

Это решение-еще один шаг к ликвидации наследия бывшего коммунистического режима. Общеизвестно, что с деятельностью генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева связаны подавление протестов в странах «социалистического лагеря», война в Афганистане в 1979-1989 годах, эскалация вооружений, а также поддержка «революционных» режимов в странах «третьего мира». Во время пребывания Брежнева у власти усилился тотальный контроль за обществом органами КГБ.

Кроме Леонида Брежнева, званий почетных граждан Киева лишили Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Тиня Чыонга (вьетнамский революционер, государственный, политический и партийный деятель, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама – прим «НД»)», – говорится в документе.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»