В Крыму более трети летних лагерей не получили заключения Роспотребнадзора

Более трети детских летних лагерей Крыма до сих пор не получили заключения Роспотребнадзора. Между тем, оздоровительный сезон стартует уже через неделю.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году в республике должны открыться 352 лагеря. По словам главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елены Лысенко, планировалось открыть больше, но часть отсеяли по результатам экспертизы.
На сегодняшний день санитарно-эпидемиологические заключения, позволяющие начать работу, получили только 209 организаций – 23 стационарных и 186 пришкольных лагерей с дневным пребыванием.
Документы остальных пока находятся на рассмотрении.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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