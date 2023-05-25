В Крыму под видом подкупа судьи провернули мошенническую схему

Группа крымчан обвиняется в попытке подкупа судьи.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в марте текущего года обвиняемый по уголовному делу о вымогательстве решил передать взятку в размере 1 млн рублей сотрудникам Сакского районного суда за сохранение меры пресечения в виде домашнего ареста либо за ее изменение на запрет определенных действий.

Мужчина обратился к своему знакомому, который согласился выступить в качестве посредника. Тот связался с жительницей Симферополя, у которой имелись связи в органах исполнительной и судебной власти, она подключила знакомого адвоката, а он – свое доверенное лицо.

Когда половину суммы передавали от посредника к посреднику, их задержали.

Всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. А один из них будет еще отвечать за мошенничество в крупном размере: он убедил подельников, что конченым получателем станет судья, но первую часть суммы присвоил.

Симферополь, Лиана Макоба

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