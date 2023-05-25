В Севастополе ухудшается ситуация на дорогах

Правоохранительные и контролирующие органы Севастополя предпринимают недостаточные меры для профилактики преступлений и правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Об этом заявил прокурор города Максим Жук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2022 году в Севастополе произошло 563 ДТП, в которых 29 человек погибли, еще 692 получили травмы различной степени тяжести. В том числе зарегистрировано 98 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадали 112 детей. По результатам 1 квартала текущего года наметилась устойчивая тенденция к росту числа ДТП и травмированных в них лиц, резюмировал прокурор.

При этом проведенные ведомством проверки показали, что исполнительные органы и организации, ответственные за содержание дорог, не в полном объеме принимают меры по обеспечению безопасности и организации дорожного движения и дорожной деятельности, осуществлению регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

Севастополь, Олег Яковенко

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