Уставшие от украинского конфликта США и ЕС не будут принуждать Киев к подписанию мира с Москвой, а просто свернут финансовую и военную помощь, оставив Украину наедине с РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Руслан Бортник.

«Нас принуждать не будут, но мы будем чувствовать все более и более проблемы с финансовой и военной поддержкой, причем, нам будут объяснять, Байден будет говорить: «Слушайте, смотрите, эти республиканцы заблокировали палату представителей, ничего не можем продвинуть. Давайте, мы еще пересчитаем, переоценим нашу помощь и еще найдем три миллиарда, которые неправильно посчитали. Но вы же понимаете, что нам сложно это сделать, просите больше у Европы», – отметил он.

«Европа будет говорить: «Смотрите, это отопительный сезон, антиэлитарные движения, левые, правые, радикалы... То есть нам будет все сложнее и сложнее, украинское общество скажет: «Действительно, война будет очень долго идти, по ходу быстрое завершение невозможно». То есть все станет тормозиться, замораживаться само по себе. Война может быть не остановлена, она может быть не заморожена, она может просто объективно затухать в силу исчерпания сил у сторон», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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