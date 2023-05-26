Фазаны – всё: Крым отказывается от легендарного хозяйства

Совмин Крыма приготовил к приватизации любимое вождями СССР охотхозяйство «Холодная гора».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был заядлым охотником, который, говорят, особо любил фазанью охоту. По его распоряжению в 1956 году в Белогорском районе Крыма для высоких партийных чинов организовали охотничье хозяйство, где стали специально разводить этих птиц. Первые шесть сотен фазанов прислали из Венгрии и Румынии.

Для прибывших фазанов выстроили просторные вольеры, а для высоких гостей – охотничьи домики. Находится хозяйство в 8 км западнее Белогорска в урочище Кара-Куш (Черная птица), в живописном месте, на высоте около 500 м над уровнем моря, на высокогорном небольшом плато площадью около 800 га.

С 1993 года все это было оформлено как охотничье хозяйство «Холодная гора», направления деятельности – охота, отлов и отстрел диких животных, предоставление услуг в этих сферах. В 2014 году оно было зарегистрировано в российском правовом поле в качестве ГБУ Республики Крым.

Цитата с сайта охотхозяйства: «Сегодня питомник принимает всех любителей фазаньей охоты. При желании можно остановиться в апартаментах генсека и переночевать на его кровати».

Кроме обеспечения досуга значимых лиц, здесь еще и выращивали фазанов для расселения их в лесах. После появления на свет (здесь есть инкубатор) птенцы воспитываются 75 суток – в этом возрасте их уже можно выпускать в лес. До последнего времени ежегодно выращивалось 5-6 тысяч птиц. За годы существования госплемпитомника было выращено более 300 тысяч фазанов, которые хорошо приживались в охотугодиях Крыма.

В украинские времена представители разных партий демонстрировали любовь к природе: от своего имени покупали и выпускали – одевшись неформально – подросших птенцов в лес. Имел питомник ежегодный гарантированный госзаказ ив последние годы. Минприроды республики покупало там фазанов, чтобы выпустить птиц в природную среду, на 500-550 тыс рублей.

14 ноября 2022 года правительства Крыма ликвидировало ГБУ «Холодная гора» распоряжением №1787-р. Директор – Алексей Красовский – был утвержден председателем ликвидационной комиссии.

Распоряжение выполнено в срок, закупки и выпуск в природу фазанов, которые обычно проводились весной, в этом году не состоялись.

На днях совмин выдал очередное распоряжение. В нем дан перечень недвижимого имущества, закрепляемого на праве оперативного управления, за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

В списке – уже без упоминания «Холодной горы» – три охотничьих дома (201, 175 и 59 кв м), вольеры (площадью около 2 тыс кв м каждый), курятник, хозпостройки, включая котельную, водопровод и подъездную дорогу.

Все эти бюрократические движения – стандартные этапы приватизации объекта. То есть в ближайшее время «Холодную гору» либо выставят на продажу, либо предложат принять какой-нибудь авторитетной структуре, избавив Крым от лишних хлопот.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2023, РИА «Новый День»