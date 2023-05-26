Ограбление века: у крымских чиновников украли советские картины

В одном из сел Крыма обокрали администрацию – унесли только две советских картины. Но не исключено, что «операцию» тщательно готовили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кража произошла в селе Роскошное. Добычей преступников стали картины Юлия Ятченко «Десятиклассники встречают рассвет» и Николая Малинки «Юные туристы». Много лет эти полотна советских художников украшали кабинеты сельских чиновников.

«В 2014 году некий мужчина признал в задниках пейзажи родного Киева. Сказал, что для России они особой ценности не представляют, а вот для него – да. Предложил выкупить оригиналы, взамен обещал репродукции, – пишет telegram-канал Mash на волне. – Любителю прекрасного отказали, потому что картины висели не только на стене, но и на балансе. Больше никто ими не интересовался до тех пор, пока на днях не распилили оконную решетку. Холсты аккуратно сняли с подрамников и утащили, остальные ценности проигнорировали».

Джанкой, Олег Яковенко

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